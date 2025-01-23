Представитель правого экстремистского движения из Австрии, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины, погиб в результате удара БПЛА. Об этом сообщил телеканал OE24 .

«На Украине скончался гражданин Австрии. Это подтвердили в МИД страны», — написали авторы заметки, не сообщив обстоятельства и место гибели военного, кроме того, что он погиб в результате атаки дрона.

Мужчине, по данным журналистов, было примерно 30 лет. Австрийские правоохранительные органы сталкивались с ним в связи с участием в нескольких акциях правых экстремистов.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали японского наемника в подконтрольном ВСУ городе Гуляйполе в Запорожской области.

Также появилась информация, что в Курскую область перебросили отряды Сил специальных операций Франции. По предварительным данным, они действуют как советники украинских спецназовцев, а сами принимают участие в боевых действиях под чужим флагом.