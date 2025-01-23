Рогов: японского наемника Кото Оно ликвидировали в Запорожской области

В подконтрольном ВСУ городе Гуляйполе в Запорожской области ликвидировали наемника из Японии. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«По имеющейся оперативной информации, в Гуляйполе ликвидирован офицер японского спецназа Кото Оно», — уточнил он.

Рогов подчеркнул, что российские войска нанесли точный удар по месту расположения украинской армии на территории города, где находился наемник.

Собеседник агентства добавил, что этот случай станет уроком для всех, что решится прийти на российскую землю с мечом.

В России ранее арестовали колумбийца Пабло Пуэнтеса Боорхэса, которого подозревают в совершении террористического акта и наемничестве. Следователи выяснили, что мужчина принимал активное участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.