Отряды Сил специальных операций Франции перебросили в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа» .

По предположению автора канала, они действуют как советники украинских спецназовцев, а сами принимают участие в боевых действиях под чужим флагом.

«В любом случае французских вояк ждет та же самая судьба, что украинских военнослужащих, что иностранных наемников. Они находятся на нашей территории, и для них лишь один конец», — добавил он.

Ранее Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов именами шести наемников из США, Грузии, Великобритании и Литвы, которые в составе украинских войск вошли на территорию Курской области и совершили там серию преступлений.