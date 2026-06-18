В зоне СВО двое российских бойцов полтора месяца удерживали позиции

Оторванные от подразделения военнослужащие с позывным Малюта и Шепот в течение 45 дней сражались с украинскими бойцами, удерживая позиции. Они выполнили задачу, несмотря на напор противника. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Командиры поставили задачу выдвинуться и пересечь реку. Бойцы прошли, закрепились сначала на одной точке. Пока копали, к ним приблизились трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«Автомат стоял чуть-чуть метрах в полтора от меня. Я среагировал, сработал их троих», — рассказал Малюта.

После неудачной вылазки украинские военные стали забрасывать их гранатами и слезоточивыми дымовыми шашками. Несмотря на постоянные атаки, российские бойцы продержались полтора месяца. Они сменили три окопа и продвинулись вдвоем более чем на три километра.

Руководство представило Малюту к ордену Мужества. Его сослуживец с позывным Шепот лечится в госпитале.

Ранее в интернете появилось видео спасения ежа в зоне СВО. Боец наткнулся на него на лестнице и вызволил из западни.