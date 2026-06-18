Боец СВО спас умирающего ежика

Российский военнослужащий в зоне СВО освободил и выходил запутавшегося в сети ежа. Кадры спасения животного показал телеграм-канал «8 Лет… Дорога Домой» .

Прикрепленная к одежде бойца камера сняла, как он вышел на крыльцо и увидел ежа. Тот лежал на ступеньках, обмотанный рыболовной сетью, и почти не двигался.

«Слышь, ежик, ты еще живой? <…> Ну и что мне с тобой делать» — сказал мужчина.

Сеть не поддавалась, и военный пошел искать инструмент. Освободив ежа, он дал ему воды из бутылки и отпустил на волю.

Ранее оператор FPV-дрона с позывным Сид рассказал, как кошки помогают бойцам в зоне СВО. Они находят спрятанные укрытия противника.