Российская армия нанесла мощный удар по группе из 90 военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление», — отметил он.

Лебедев также сообщил об атаке на группу личного состава украинских войск в поселке Малиновка в Запорожской области.

Накануне российские военные взяли под контроль Григоровку и Красногоровку и освободили населенный пункт Водяное. В ходе боев ВСУ лишились до 715 военнослужащих и трех полевых складов боеприпасов и оружия.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что ежедневно Украина теряет 28 квадратных километров своей территории. Также ее потери каждые сутки составляют до двух тысяч бойцов.