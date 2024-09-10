В Запорожской области уничтожили группу из 90 солдат ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российская армия нанесла мощный удар по группе из 90 военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление», — отметил он.

Лебедев также сообщил об атаке на группу личного состава украинских войск в поселке Малиновка в Запорожской области.

Накануне российские военные взяли под контроль Григоровку и Красногоровку и освободили населенный пункт Водяное. В ходе боев ВСУ лишились до 715 военнослужащих и трех полевых складов боеприпасов и оружия.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что ежедневно Украина теряет 28 квадратных километров своей территории. Также ее потери каждые сутки составляют до двух тысяч бойцов.

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