ВС России освободили Григоровку и Красногоровку, Водяное и Галицыновку в ДНР

Российские военные в зоне проведения спецоперации взяли под контроль Григоровку и Красногоровку, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, и освободили населенный пункт Водяное. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка», — уточнили в ведомстве.

ВС России нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ и теробороны в районах Верхнекаменского, Выемки, Часова Яра, Кураховки, Максимильяновки и Катериновки в ДНР и отразили четыре контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ лишились до 715 военнослужащих, техники и оружия, а также трех полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Галицыновка, а бойцы «Востока» — Водяное.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отмечал, что Украина ежедневно теряет 28 квадратных километров территории и до двух тысяч бойцов убитыми и ранеными.