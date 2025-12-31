Атаки ВСУ оставили без света 20 тысяч жителей Запорожской области
Балицкий сообщил об отсутствии света у 20 тысяч абонентов после атак ВСУ
В результате ударов ВСУ электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Света нет в селах Мордвиновка, Вознесенка, Терпенье, ряде районов Мелитополя, частично в селе Константиновка и в Приазовском муниципальном округе.
«Всего около 20 тысяч абонентов. Приостановлена работа части котельных, что привело к отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя», — написал губернатор.
Балицкий отметил, что экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки БПЛА на энергетическую систему Запорожской области.
«Прошу жителей проявить терпение, оперативные бригады работают. Электроснабжение восстановят в течение двух-трех часов. Кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться», — добавил он.
Днем ранее ВСУ нанесли свыше 20 ударов по энергосистеме Запорожской области.