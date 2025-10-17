В Запорожской области погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО

В Запорожской области при выполнении боевых задач погиб гвардии лейтенант Василий Марзоев, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале .

Меняйло уточнил, что Марзоев был сыном командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянником Станислава Марзоева, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе.

По словам губернатора, Василий Марзоев с детства стремился продолжить семейную военную династию и связал жизнь со службой в армии.

Меняйло отметил, что Марзоев представлен к званию Героя России посмертно. Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшего, назвав его «мужественным бойцом и верным другом».

Ранее в поселке Малиновка Белгородского района при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погиб командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов.