Командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Терехов погиб при обстреле ВСУ

В поселке Малиновка Белгородского района при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погиб командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Невосполнимая потеря. <…> Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Октябрьскую районную больницу, но полученные ранения оказались слишком тяжелыми… Боец погиб до прибытия в больницу», — написал губернатор.

Гладков добавил, что Терехова представят к государственной награде посмертно, а его семье окажут всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что квартиры в двух жилых домах в Белгороде пострадали после атаки украинских дронов. На месте работают оперативные службы.