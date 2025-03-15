В Запорожской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

Критическая инфраструктура получила повреждения на территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ. Об этом сообщил назначенный киевскими властями глава областной администрации Иван Федоров в своем
Telegram-канале.
«Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов», — написал он.
Федоров не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. Он добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее стало известно, что российские военные вошли в
село Новоочеретоватое на Времевском направлении, которое находится на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
ВС России освободили
населенный пункт Времевка в середине января. Боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Восток».
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