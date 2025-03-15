В Запорожской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

Федоров сообщил о повреждениях критической инфраструктуры в Запорожской области

Критическая инфраструктура получила повреждения на территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ. Об этом сообщил назначенный киевскими властями глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале .

«Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов», — написал он.

Федоров не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. Он добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что российские военные вошли в село Новоочеретоватое на Времевском направлении, которое находится на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

ВС России освободили населенный пункт Времевка в середине января. Боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Восток».