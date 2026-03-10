В Запорожской области два человека погибли при атаке украинских дронов

В Пологовском округе Запорожской области при массированной атаке БПЛА погибли два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

По данным оперативных служб, украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Водитель машины погиб на месте. Еще одной целью стал мужчина, который ехал на мотоцикле. Он получил смертельные ранения.

Балицкий уточнил, что атака дронов продолжилась и в округе сохранилась крайне напряженная обстановка.

«В связи с прямой угрозой для жизни и безопасности специалистов, выезд на место происшествия для детального осмотра и проведения необходимых следственных действий пока невозможен. Нахожусь на связи с оперативными службами», — написал губернатор.

Сегодня ракетному обстрелу также подвергли Брянск. Очевидцы заметили не менее 10 ракет Storm Shadow, в результате удара на улицах загорелись припаркованные автомобили. Погибли минимум два человека. Один из них — мужчина, который находился рядом с заводом, выпускающим микросхемы для мобильных устройств.