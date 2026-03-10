Два человека погибли в Брянске после удара ракетами Storm Shadow

Mash: два человека погибли при ударе по Брянску ракетами Storm Shadow

В Брянске после обстрела ВСУ ракетами Storm Shadow погибли два человека. Один из них — мужчина, который находился рядом с заводом, выпускающим микросхемы для мобильных устройств. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Удар пришелся по крупной городской развязке. Рядом с местом падения ракеты расположились торговый центр и жилой сектор. В результате атаки также пострадали около 20 автомобилей.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и добавил, что на месте уже начали первоочередные работы: специалисты локализовали последствия удара и занялись их устранением.

Официальные данные о пострадавших власти пока не опубликовали.

По предварительным сведениям, всего в Брянск прилетело не менее 10 ракет. В результате удара на улицах загорелись припаркованные автомобили. Дым от горящего транспорта окутал весь город. Богомаз предупредил о задымлении в Советском районе, призвал горожан ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях.