Около 40 тысяч человек остаются без света в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области около 40 тысяч человек остаются без света

Около 40 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

На местах работают 16 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Частичное восстановление в юго-западной части области ожидают в течение суток.

Глава региона отметил, что энергетики трудятся в сложных условиях и практически без перерывов, поблагодарив жителей за терпение.

Накануне вечером Балицкий сообщал, что отключения произошли после атаки на энергетическую инфраструктуру. Он писал, что велась координация всех электросетевых служб, при этом в ходе ремонтных работ возможны кратковременные повторные отключения.