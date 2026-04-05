Два агрария погибли в Запорожской области после удара БПЛА ВСУ по трактору

В Запорожской области в результате удара беспилотника по сельхозтехнике погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

Атака произошла в районе села Коханое Токмакского округа. Беспилотник ударил по трактору МТЗ-80, который выполнял полевые работы.

Глава региона подчеркнул, что техника не имела отношения к военным задачам, а люди занимались обычным сельским трудом.

В результате удара двое аграриев погибли на месте, еще один человек получил тяжелые ранения. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Балицкий выразил соболезнования родным погибших и отметил, что семьям окажут поддержку.

Накануне вечером Балицкий писал, что около 40 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без электроснабжения.