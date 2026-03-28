В Запорожской области дрон атаковал многоквартирный дом

В Васильевке Запорожской области беспилотник атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале .

«По предварительным данным, повреждены окна в 16 квартирах. К счастью, обошлось без пострадавших — возгорания после удара не последовало», — написал глава региона.

Жильцов эвакуировали в безопасное место. На поврежденном участке работают аварийные бригады и экстренные службы.

За прошедшую ночь над Россией сбили 155 беспилотников. Под ударом оказались 17 регионов страны.

В Ярославской области во время атаки украинских БПЛА погиб ребенок. Его родителей госпитализировали в тяжелом состоянии.