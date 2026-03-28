За ночь над Россией уничтожили 155 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дроны уничтожили над территориями 17 регионов: Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской областей.

Под ударом также оказались Воронежская, Ростовская, Рязанская, Орловская, Тульская, Ярославская и Новгородская области, Республика Крым и Московский региона.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 27 марта текущего года до 7:00 по московскому времени 28 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

В Ярославле во время атаки БПЛА погиб ребенок. Его родители сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.