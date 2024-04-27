В ВСУ признали обострение ситуации вокруг села Очеретино | 360°

27 апреля 2024, 18:19
В ВСУ признали обострение ситуации вокруг села Очеретино
Представитель бригады ВСУ Волошин: в Очеретине продолжаются тяжелые бои
Вокруг населенных пунктов Очеретино и Соловьево идут тяжелые бои. Об этом рассказал представитель бригады Вооруженных сил Украины «Хортица» Назар Волошин изданию «РБК-Украина».
«Сейчас две третьих Очеретина находится под нашим огневым контролем», — сказал он.
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По словам военного, в Соловьеве наблюдается схожая ситуация— так же примерно две третьих села якобы контролируют украинские силы.
Аналитик Forbes Дэвид Экс ранее заявил, что в ближайшее время ВСУ потеряют позиции в населенных пунктах у Очеретина в Ясиноватском районе
По данным Минобороны, населенные пункты Богдановка и Новомихайловка в ДНР перешли под контроль ВС России. Российская армия «продвинулась в глубину обороны противника».
Российские силы отразили атаки ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Часов Яр, Победа и Красногоровка.
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