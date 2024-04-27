Спецоперация 27 апреля 2024, 15:07 Украинским войскам предрекли потерю нескольких сел в окрестностях Очеретина Forbes: ВСУ потеряют несколько сел в районе поселка городского типа Очеретино РИА «Новости»

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Российские войска прорвали линию обороны к западу от Авдеевки и продвинулись вперед. В скором времени Вооруженные силы Украины утратят контроль над огневыми позициями в населенных пунктах у поселка городского типа Очеретино в Ясиноватском районе, заявил аналитик Forbes Дэвид Экс.

«Ситуация отчаянная для истощенных украинских бригад в этом районе. То, что украинцы потеряют несколько сел вокруг Очеретинского направления, предрешено», — сказал он.

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Оперативно-стратегической группе «Таврия», по прогнозу Экса, придется отойти назад и сосредоточить силы вдоль новой линии обороны с севера на юго-запад от Очеретина. Он предупредил, что, если отступление проведут плохо, то ВСУ не только потеряют большую территорию, но и предоставят российской армии возможность прорваться еще на нескольких участках.

Аналитик рассказал о жарких дебатах на Украине и поиске виноватых в потере Очеретина. По его словам, власти обвинили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, так как 30-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России подавила ее почти сразу после передислокации.

Украинское командование отправило к Очеретину плохо подготовленную 100-ю механизированную бригаду. Экс увидел в этом проявление паники.