Подпольщик Лебедев сообщил о двух ударах по военным объектам ВСУ в Шостке

Российские бойцы нанесли удары по военным объектам ВСУ в городе Шостка Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Было два прилета по военным объектам в городе Шостка. В 01:20 по московскому времени сообщают о взрыве в направлении Шосткинского института СумГУ (Сумской государственный университет — прим. ред.)», — указал собеседник агентства.

Рядом, по его словам, находятся колбасный завод и административные здания, а также склады имени украинского космонавта Леонида Каденюка, занятые украинскими военнослужащими.

Второй удар, как уточнил Лебедев, был нанесен в 02:40 по московскому времени по асфальтобетонному заводу в Шостке. После этого произошла сильнейшая детонация.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по румынским наемникам в городе Килия. По предварительным данным, погибли до трех десятков человек.