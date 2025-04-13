В ВСУ пожаловались на проблемы с новобранцами

Командир ВСУ заявил о низком качество присылаемых на фронт новобранцев. Его слова привел Telegram-канал «Страна.ua».

Военный рассказал, что из общего числа прибывающих к нему бойцов, одна часть сразу самовольно оставляет позиции, а другая оказывается ограниченно пригодной.

«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один — сразу в СОЧ. Осталось 49. Из них 25 — вроде как ограниченно пригодные, сразу показали соответствующие справки», — объяснил он.

Представитель ВСУ обратился к военкомам и учебным центрам с вопросом, как происходит отбор личного состава и зачем таких новобранцев отправляют в боевые части.

Ранее стало известно о массовом дезертирстве в рядах украинской 155-й бригады до прибытия на позиции в районе Красноармейска. Часть самовольно покинули более 1700 военнослужащих. В Германии это назвали символом неудачи.