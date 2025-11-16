ВС России разработали безэкипажную «буханку» для помощи военным
Российские военные инженеры создали дистанционно управляемую версию УАЗ-452 «буханка». Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие»..
По данным канала, бойцы на фронте оснастили автомобиль комплектом радиокомандных и механизационных модулей, которые позволяют управлять машиной с помощью игрового пульта, руля и педалей. Управляющий блок полностью съемный, поэтому транспорт можно использовать как в обычном режиме, так и в беспилотном.
Связь обеспечивается сразу несколькими каналами — Wi-Fi, радиосигналом, сетями 4G и даже Starlink, благодаря чему дальность дистанционного управления фактически не ограничена. «Буханка» в таком варианте может доставлять грузы и выполнять другие задачи в прифронтовой зоне, снижая риски для экипажей.
Ранее сообщалось, что в России сформировали штатные полки войск беспилотных систем.