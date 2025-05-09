В Воронежской области спустя двое суток объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Воронежской области сняли введенную два дня назад угрозу атаки украинских беспилотников. Об этом утром 9 мая сообщил глава губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.
Угрозу объявили на территории Воронежской области 6 мая в 21:06 по московскому времени. Она сохранялась на протяжении двух суток 10 часов 29 минут.
В ночь на 7 мая в небе над регионом дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум семь дронов ВСУ. Противник пытался атаковать четыре муниципалитета. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Той же ночью Москву атаковали почти 10 беспилотников. Как минимум пять взрывов местные жители слышали над Кубинкой в Одинцовском городском округе.
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