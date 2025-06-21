Средства ПВО за ночь сбили над регионами пять беспилотников

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над Россией пять дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, по два БПЛА военные ликвидировали над территориями Курской и Воронежской областей. Также один беспилотник сбили над Мордовией.

Ранее атаку украинских боевиков зафиксировали вечером 20 июня. В период с 22:00 до 23:55 ВСУ выпустили по российской территории 23 беспилотника. Дроны уничтожили в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

В ночь на 20 июня средства ПВО перехватили свыше 60 БПЛА. Больше всего аппаратов поразили в Орловской области — там ликвидировали 22 дрона. Также беспилотники сбили в Московском регионе, под Белгородом, Воронежем, Волгоградом, Курском, Ростовом-на-Дону, Брянском, и Тулой.