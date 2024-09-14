В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.
Глава региона также отметил, что военные подготовили средства противовоздушной обороны к отражению атаки БПЛА.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Террористическую атаку зафиксировали 14 сентября около 17:30 по московскому времени.
За минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer и 53 украинских дрона.
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