В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Глава региона также отметил, что военные подготовили средства противовоздушной обороны к отражению атаки БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Террористическую атаку зафиксировали 14 сентября около 17:30 по московскому времени.

За минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer и 53 украинских дрона.