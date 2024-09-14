Минобороны: ПВО в зоне спецоперации сбила три ракеты ATACMS и три бомбы Hammer

Задействованные в зоне проведения спецоперации российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, столько же управляемых авиационных бомб Hammer и 53 беспилотника, которые запустили украинские боевики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отчитались, что удары оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили военную инфраструктуру украинских аэродромов, а также поразили места базирования катеров группировки сил специальных операций ВСУ.

Кроме того, под удары попали скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах проведения специальной военной операции.

За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск сильно продвинулись на своем участке боевых действий и освободили село Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.

В ходе продолжающихся боев бойцы поразили шесть формирований из бригад противника в районе сел Верхнекаменское и Катериновка, поселков Курдюмовка и Острое, а также городов Северск, Константиновка и Часов Яр.