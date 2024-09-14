Украинский беспилотник сбили над акваторией Черного моря

Силы противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские зенитчики пресекли очередную попытку киевского режима ударить с помощью дрона по объектам на территории РФ. Террористическую атаку зафиксировали около 17:30 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за минувшие сутки уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиабомб Hammer и 53 дрона ВСУ в зоне спецоперации.

Кроме того, российские зенитчики сбили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. При этом 10 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, а девять — над Белгородской.