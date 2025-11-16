В Воронежской области из-за атаки БПЛА загорелся инфраструктурный объект

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь над Воронежской областью шесть украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, обошлось без пострадавших. В одном из районов рухнувший БПЛА повредил фасад частного дома и забор, рассказал глава региона.

«В другом обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект, возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — отметил губернатор.

За ночь над российскими регионами нейтрализовали почти 60 дронов ВСУ. Налеты БПЛА отбили в Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Курской, Воронежской и Брянской областях.

ВСУ также атаковали регионы дронами вечером 15 ноября. В период с 19:00 по 23:00 по московскому времени средства ПВО перехватили 36 БПЛА в Ростовской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Крыму.