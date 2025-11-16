Средства ПВО ночью сбили почти 60 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над российскими регионами 57 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, в Самарской области сбили 23 беспилотника, в Волгоградской – 17, в Саратовской и Ростовской – по пять, в Курской и Воронежской – по три. Также один аппарат поразили под Брянском.

Вечером 15 ноября военные отразили массовый налет украинских БПЛА. В период с 19:00 по 23:00 по московскому времени они сбили 36 аппаратов. Беспилотники ликвидировали в Ростовской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Крыму.

В ночь на 15 ноября силы ПВО уничтожили более 60 дронов. Больше всего беспилотников сбили под Рязанью – там нейтрализовали 25 аппаратов. БПЛА также перехватили в Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Самарской, Тульской областях и в Татарстане.