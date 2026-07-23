В Воронежской области есть пострадавшие в результате атаки беспилотников

Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали атаку на гражданские объекты Воронежской области, есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — заявил он.

Гусев пообещал подробнее сообщить о последствиях ЧП после окончания работы сотрудников оперативных служб. Также он напомнил, что режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории региона.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Также ночью в Подмосковье объявляли режим ракетной опасности.