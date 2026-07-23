На подлете к Москве сбили четыре беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Сегодня ночью в Московской области объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали не покидать домов, а находящихся на улице — укрыться в помещениях, подземных переходах или паркинге. Также предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Примерно через десять минут после введения режима ракетной опасности его отменили.

За день 22 июля над российскими регионами ликвидировали более 80 дронов ВСУ. Беспилотники уничтожили над Курской и Белгородской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.