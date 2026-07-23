В Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила система РСЧС в мессенджере «Макс» .

Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в машине, советуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Возможны перебои с мобильным интернетом.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что средства противовоздушной обороны уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России за ночь на 22 июля.