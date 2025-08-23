В Волгоградской области из-за атаки БПЛА пострадал ребенок и двое взрослых

Системы ПВО России отражают массовую атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Из-за падения БПЛА в городе Петров Вал пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в Telegram-канале администрации области.

«Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок», — сообщил Бочаров.

Также в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Губернатор отметил, что пожар потушили, угрозы населенному пункту нет.

В Курской области ранее из-за атаки беспилотника пострадали три сотрудницы АО «Толпино» в селе Толпино Кореневского района. Женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.