Три сотрудницы курского предприятия пострадали при взрыве боеприпаса ВСУ

Хинштейн: под Курском три женщины пострадали при детонации боеприпаса ВСУ

Три женщины пострадали при взрыве во время сортировки картофеля в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Очередные варварские преступления ВСУ. Сегодня в результате детонации взрывного устройства во время сортировки картофеля пострадали три сотрудницы АО „Толпино“ в селе Толпино Кореневского района», — написал он.

Одна из работниц, 48-летняя женщина, получила повреждения левой голени и бедра. У 36-летней сотрудницы легкие осколочные ранения.

Еще одна 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения левого и правого бедра. Ее в состоянии средней тяжести доставили в Курскую областную больницу на скорой помощи. Медики сделают все возможное, чтобы помочь ей восстановиться.

За ночь силы ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ над Россией. В Курской области уничтожили два дрона.

Ранее военблогеры сообщили о скоплении ВСУ у границы с Курской областью. Украинская сторона активно применяет беспилотники для попыток нарушить снабжение российских войск.