За ночь силы ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 21 августа до 7:00 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 19. Также 11 беспилотников ликвидировали в Волгоградской области. Восемь — в Ростовской, семь — в Воронежской, по три — над Белгородской и Орловской, два — в Курской и один дрон уничтожили над Крымом.

Ночью жители Волгограда заявили о многочисленных взрывах над городом. Громкие звуки начались примерно в 00:50. По словам очевидцев, в небе послышался рев моторов и появились яркие вспышки света.