В Волгограде послышались взрывы

Несколько взрывов прогремели над Волгоградом. По предварительной версии, около завода в Красноармейском районе сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot .

В ночь на 3 февраля жители Красноармейского района услышали характерные для БПЛА звуки, затем от двух до пяти взрывов и увидели в небе яркие вспышки. После этого в некоторых домах возникли проблемы со светом.

По предварительной информации, около местного завода сработала система ПВО. Власти не комментировали произошедшее.

На Украине участились нападения на военкоматы. Сначала взрыв прогремел в Ровенском ТЦК, один человек погиб и шесть пострадали. Затем аналогичный случай произошел в Павлограде в Днепропетровской области. Из-за подрыва неустановленного предмета один военнослужащий получил легкие травмы. Полиция начала проверку.