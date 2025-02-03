В Волгограде послышались взрывы

Несколько взрывов прогремели над Волгоградом. По предварительной версии, около завода в Красноармейском районе сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.
В ночь на 3 февраля жители Красноармейского района услышали характерные для БПЛА звуки, затем от двух до пяти взрывов и увидели в небе яркие вспышки. После этого в некоторых домах возникли проблемы со светом.
По предварительной информации, около местного завода сработала система ПВО. Власти не комментировали произошедшее.
На Украине участились нападения на военкоматы. Сначала взрыв прогремел в Ровенском ТЦК, один человек погиб и шесть пострадали. Затем аналогичный случай произошел в Павлограде в Днепропетровской области. Из-за подрыва неустановленного предмета один военнослужащий получил легкие травмы. Полиция начала проверку.
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