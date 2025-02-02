Взрыв прогремел у здания ТЦК в Днепропетровской области

В Павлограде прогремел взрыв у здания военкомата, ранен военный

Взрыв раздался у здания районного территориального центра комплектования (ТЦК) в Павлограде в Днепропетровской области, ранен военнослужащий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на полицию региона.

«По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина», — уточнил канал.

Позже правоохранители сообщили, что был ранен военнослужащий. Врачи оценили состояние мужчина как легкое.

Днем ранее взрыв прогремел в ровенском военкомате, где один человек погиб и шестеро получили ранения.

В Полтавской области неизвестный, вооруженный охотничьим ружьем, застрелил сотрудника ТЦК на автозаправочной станции в городе Пирятин. Злоумышленник сбежал с места преступления, забрав с собой автомат военкома и мобилизованного, которого тот сопровождал.