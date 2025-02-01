Полиция сообщила об одном погибшем при взрыве в Ровенском ТЦК

При взрыве в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Взрыв произошел 1 февраля в 16:15 (15:15 по московскому времени) в одном из помещений ТЦК. Шесть человек пострадали, один умер. На место происшествия съехались следственно-оперативная группа, Служба безопасности Украины и экстренные службы.

Ровенская областная государственная администрация и ее руководитель Александр Коваль публично не комментировали произошедшее.

В соцсетях властей появился лишь пресс-релиз полиции. Ровенский областной ТЦК на странице в Facebook* подтвердил факт ЧП и сообщил, что территорию возле военкомата оцепили. Причина взрыва неизвестна.

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