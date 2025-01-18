Бойцы ВСУ заявили депутатам Верховной рады о необходимости завершить военные действия в первой половине 2025 года. Такие разговоры возникли на фоне нехватки ресурсов и помощи Запада, рассказал парламентарий Анатолий Бурмич в эфире украинского телеканала Live.

Он отметил, что военнослужащие потребовали добиться разрешения конфликтной ситуации в текущем полугодии. В ВСУ выступили с требованием найти компромисс для завершения противостояния.

«Сказали, что желательно БОИ завершить в первой половине 2025 года. Потому что это связано с ресурсами, вооружением, помощью партнеров и так далее», — сказал Бурмич.

Депутат призвал властей Украины реалистично смотреть на положение дел на поле боя и прислушаться к просьбам ВСУ.

В декабре главком ВСУ Александр Сырский заявил о «чрезвычайно сложной» обстановке на фронте. С начала боевых действий в Курской области в августе 2024 года ВСУ потеряли более 45,2 тысячи человек.