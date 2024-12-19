Сырский назвал обстановку на фронте «чрезвычайно сложной» для ВСУ

Сырский доложил главе ВС Британии Радакину о сложной обстановке на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал начальнику штаба обороны Великобритании адмиралу Тони Радакину о «чрезвычайно сложной» обстановке на фронте. Об этом украинский военный сообщил в своем Telegram-канале .

«Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной», — уточнил Сырский.

Радакин, как отметил главнокомандующий ВСУ, заверил его в неизменности поддержки Украины Великобританией. Адмирал также пообещал, что помощь в следующем году увеличится.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе 18 декабря заявил, что с 2022 года тридцать западных государств передали украинской стороне финансовую помощь на общую сумму 350 миллиардов долларов.