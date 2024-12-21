В Венгрии заявили о риске эскалации из-за теракта против Кириллова

Убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать урегулированию украинского конфликта и привести к его эскалации. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство», — объяснил он.

Сийярто отметил, что подобные действия всегда сопряжены с риском эскалации. Если же обострение конфликта произойдет до 20 января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа, то это окажет негативное влияние на шансы заключить мир после этой даты.

Ранее генералу Кириллову посмертно присвоили звание Героя России, а его вдове передали «Золотую Звезду». Вдове Ильи Поликарпова вручили орден Мужества.