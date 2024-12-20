Вдове генерала Кириллова передали «Золотую Звезду» Героя России
Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России
Министр обороны России Андрей Белоусов передал вдове погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ… Государство оценило его работу по заслугам», — подчеркнул Белоусов.
По словам министра, погибший был крупным ученым, под его началом разработали вакцину от коронавируса.
Глава ведомства также передал вдове Ильи Поликарпова, погибшего вместе со своим начальником, орден Мужества.
В федеральном военном мемориальном комплексе «Пантеон защитников Отечества» 20 декабря прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. На траурном мероприятии присутствовали представители руководящего состава Минобороны, федеральных органов исполнительной власти и предприятий ОПК, военнослужащие и ветераны войск радиационной, химической и биологической защиты.