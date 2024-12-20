Вдове генерала Кириллова передали «Золотую Звезду» Героя России

Министр обороны России Андрей Белоусов передал вдове погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

«Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ… Государство оценило его работу по заслугам», — подчеркнул Белоусов.

По словам министра, погибший был крупным ученым, под его началом разработали вакцину от коронавируса.

Глава ведомства также передал вдове Ильи Поликарпова, погибшего вместе со своим начальником, орден Мужества.

В федеральном военном мемориальном комплексе «Пантеон защитников Отечества» 20 декабря прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. На траурном мероприятии присутствовали представители руководящего состава Минобороны, федеральных органов исполнительной власти и предприятий ОПК, военнослужащие и ветераны войск радиационной, химической и биологической защиты.