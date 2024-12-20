Генерал-лейтенанту Кириллову присвоили звание Героя России посмертно

Начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кирилову, который погиб в результате теракта в Москве, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом высокопоставленный источник сообщил ТАСС .

Звезду Героя России передали родным офицера.

«Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову присвоили звание Героя России посмертно», — отметил собеседник агентства.

Кириллов погиб 17 декабря в результате взрыва заминированного самоката около жилого дома на Рязанском проспекте. Следователи возбудили уголовное дело.

На следующий день силовики задержали подозреваемого в случившемся. Им оказался уроженец Узбекистана, который пошел на преступление по заказу украинских кураторов, пообещавших мужчине гражданство страны Евросоюза и 100 тысяч долларов. Его отправили в СИЗО на один месяц и 30 дней.

Похороны Кириллова прошли 20 декабря на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны.