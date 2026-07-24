СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Ленобласти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ночь на 24 июля украинские БПЛА ударили по логистическому центру во Всеволожском районе и другим гражданским объектам в Ленинградской области, отметила Петренко.

По ее словам, пострадали мирные жители, их число уточняют.

На месте работают следователи и криминалисты.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», — подчеркнула Петренко.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Произошел пожар, три человека оказались в больнице.