СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Ленобласти
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В ночь на 24 июля украинские БПЛА ударили по логистическому центру во Всеволожском районе и другим гражданским объектам в Ленинградской области, отметила Петренко.
По ее словам, пострадали мирные жители, их число уточняют.
На месте работают следователи и криминалисты.
«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», — подчеркнула Петренко.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Произошел пожар, три человека оказались в больнице.