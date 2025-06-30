В Турции высказались о продолжении переговоров России и Украины

Возможный третий раунд российско-украинских переговоров по вопросу урегулирования конфликта будет конструктивным и поможет продвинуться к достижению мира. Эту надежду турецкой стороны в разговоре с РИА «Новости» озвучил осведомленный источник из дипломатии Турции.

«Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта», — рассказал об ожиданиях от нового этапа переговоров собеседник агентства.

Ранее турецкий дипломатический источник выразил готовность страны к третьему раунду переговоров между российской и украинской делегациями.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Украина и Россия договорятся о новой встрече делегаций после обмена военнопленными. В Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни.