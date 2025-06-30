Турция начала ждать определения даты переговоров России и Украины

В Турции ждут, что в ближайшее время объявят дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Об этом заявил турецкий дипломатический источник в беседе с РИА «Новости» .

«Надеемся, что скоро об этом будет объявлено. Наша готовность принять эти переговоры выражена на самом высоком уровне», — заявил он.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле во дворце Чираган, продлился более часа. Во время встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию ситуации.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, ключевым результатом переговоров стало соглашение о масштабном обмене военнопленными. Также обсудили возможность прекращения огня на отдельных участках для эвакуации тел погибших.

Изначально украинская сторона поддержала инициативу, но через два часа после встречи президент страны Владимир Зеленский публично отказался от предварительных договоренностей.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал украинского лидера требовать аудиенции у российского президента Владимира Путина. По его словам, у Зеленского больше не осталось никаких вариантов.