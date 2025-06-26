Новую дату переговоров с Украиной установят после обменов пленными

Песков указал на отсутствие подвижек по дате переговоров с Украиной

Дату новой встречи российской и украинской делегаций определят после того, как завершатся обмены пленными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что пока подвижек по дате нового раунда переговоров в Стамбуле нет.

Ранее Песков рассказал, что российская и украинская сторона завершают выполнение договоренностей гуманитарного характера. Он добавил, что после этого страны начнут обсуждение возможности нового раунда переговоров и назначат дату.

По словам Пескова, государства пока не обменивались мнениями по проекту меморандумов для завершения конфликта.

В июне прошло несколько обменов военнопленными. Российские бойцы оказались в Белоруссии, где им оказали первую психологическую и медицинскую помощь. После этого военных отвезли на родину. Им предоставят возможность пройти лечение и курс реабилитации в госпиталях и больницах Министерства обороны.