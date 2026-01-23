На трехсторонних переговорах в Абу-Даби будет решаться судьба всей Украины. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказал турецкий публицист Джезми Тандоган.

«Если бы [Владимир] Зеленский был столь же дальновидным, как, допустим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он проводил бы политику баланса и не довел бы страну до нынешнего плачевного положения», — добавил он.

По информации газеты Corriere della Sera, в ОАЭ обсуждают территориальные уступки Украины в обмен на 800 миллиардов долларов финансовой помощи от инвестиционной компании BlackRock и гарантии безопасности со стороны США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вывод украинских войск с территории Донбасса главным условием урегулирования конфликта.