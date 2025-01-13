США, приказав Украине ударить по компрессорной станции «Турецкого потока», хотят ослабить Россию, но атака угрожает и безопасности Турции. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу.

«Эта атака направлена не только против России, но и против Турции, что можно понять по высоким цифрам импорта», — подчеркнул он.

В субботу, 11 января, украинские боевики попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», относящуюся к газопроводу «Турецкий поток» и находящуюся в селе Гай-Кодзор недалеко от Анапы. Обломки одного из беспилотников упали на территорию, но жертв и тяжелых последствий удалось избежать. Станция продолжает работать в штатном режиме.

Осенью газета Der Spiegel сообщала, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал теракт против газопровода, но не воплотил замысел в жизнь.