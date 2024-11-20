Залужного уличили в планах совершить теракт против «Турецкого потока»

Spiegel: Залужный планировал теракт против «Турецкого потока», но не реализовал

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал совершить террористический акт против газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на новые данные по диверсии на «Северных потоках».

«Главнокомандующему Залужному так понравилась запланированная операция на „Северных потоках“, что он планировал ее расширить, взяться и за Черное море», — отметили журналисты.

Издание уточнило, что речь идет о соединяющем Россию и Турцию газопроводе «Турецкий поток». При этом авторы добавили, что Залужный «мыслил масштабнее» и рассчитывал провести два операции одновременно.

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о попытках атаковать «Турецкий поток». По его словам, беспилотники направлялись из украинских черноморских портов.

Ранее «Турецкий поток» назвали самым надежным маршрутом поставок российского природного газа в Европу.